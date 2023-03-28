Стерлинг: вижу, как Двалишвили ломает Сэндхагена

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался о возможном поединке Мераба Двалишвили с Кори Сэндхагеном.

Ранее Сэндхаген одержал победу над Марлоном Верой раздельным решением судей и вызвал на бой Мераба Двалишвили, который, в свою очередь, принял вызов.

«Мне кажется, уже в первом раунде Мераб проведёт ему несколько тейкдаунов. Нужно будет лишь удержать Кори в партере. Но я заметил, что Сэндхаген замедлился в последних раундах поединка с Верой, так что прямо вижу, как Двалишвили ломает его», — сказал Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.

У Двалишвили 15 побед в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В активе Кори Сэндхагена 16 побед в 20 боях в ММА.