Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Сехудо рассказал, что заставило его вернуться в спорт
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Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо рассказал, почему он принял решение вернуться в спорт.
«Когда ты достиг всего, что можно сделать в спорте, знаешь, что ты хочешь сделать? Ты хочешь расслабиться и наслаждаться этим. Но тебе становится скучно… Людям иногда нужно это время, чтобы возродить любовь к соревнованиям. Мне необходим этот драйв.
Есть ещё одна гора, которую я хочу покорить, где ещё никто не ступал. Я имею в виду, подумайте об этом, у меня своя гора. Чемпион двух дивизионов, золотой олимпийский медалист, и не в кикбоксинге, не в боксе, в самом жёстком виде спорта в мире, который называется борьба. Дух соперничества вернулся, и меня это даже пугает», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.
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