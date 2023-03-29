Ортега рассказал, в каком случае примет вызов Топурии
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Бывший претендент на пояс UFC в полулёгком весе Брайан Ортега высказался по поводу вызова на бой со стороны Илии Топурии.
«Вижу, что парни вроде Топурии всё время вызывают меня на бой. Я никогда не отказывался от поединков и всегда дрался с лучшими из лучших. Во-вторых, я сейчас не могу драться. Мне нужно собраться и вернуться к тренировкам. С удовольствием подерусь с кем-нибудь поскромнее, если придётся.
Когда Топурия доберётся до моих позиций, то мы встретимся, а пока не стоит прокладывать свой путь разговорами. Ты много говоришь, но тебе нужно драться.
Насколько я знаю, у Топурии запланирован поединок, удачи ему, и если он заслужит путь наверх – подерусь с ним, как и с любым другим бойцом», — приводит слова Ортеги MMA News.
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