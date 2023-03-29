Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ортега рассказал, в каком случае примет вызов Топурии

Ортега рассказал, в каком случае примет вызов Топурии
Комментарии

Бывший претендент на пояс UFC в полулёгком весе Брайан Ортега высказался по поводу вызова на бой со стороны Илии Топурии.

«Вижу, что парни вроде Топурии всё время вызывают меня на бой. Я никогда не отказывался от поединков и всегда дрался с лучшими из лучших. Во-вторых, я сейчас не могу драться. Мне нужно собраться и вернуться к тренировкам. С удовольствием подерусь с кем-нибудь поскромнее, если придётся.

Когда Топурия доберётся до моих позиций, то мы встретимся, а пока не стоит прокладывать свой путь разговорами. Ты много говоришь, но тебе нужно драться.

Насколько я знаю, у Топурии запланирован поединок, удачи ему, и если он заслужит путь наверх – подерусь с ним, как и с любым другим бойцом», — приводит слова Ортеги MMA News.

Материалы по теме
Топурию затравили на пресс-конференции. Но в октагоне он заткнул всех
Топурию затравили на пресс-конференции. Но в октагоне он заткнул всех
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023