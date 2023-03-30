Гэтжи объяснил, чего не хватает Физиеву и Чендлеру, чтобы выступать на высочайшем уровне

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи объяснил, чего, по его мнению, не хватает Рафаэлю Физиеву и Майклу Чендлеру.
«Я, Дастин Порье, Чарльз Оливейра, Бенеил Дариуш находимся на другом, элитном уровне. Мы все можем драться все три раунда в высоком темпе и не уставать. Иногда мы можем подустать в пятом раунде, но всё равно будем принимать правильные решения. А такие ребята, как Майкл Чендлер и Рафаэль Физиев, сегодня такой бой провести не могут.
У Физиева есть определённые способности, но ему не хватает контроля эмоций. На эмоциях ты тратишь больше энергии, выбрасываешь ненужные удары не в те места. Думаю, бой со мной станет для него хорошим опытом, который поможет ему в будущем», — цитирует Гэтжи ESPN.
Джастин Гэтжи на турнире UFC 286 выиграл у Рафаэля Физиева решением большинства судей.
- 30 марта 2023
-
16:38
-
16:21
-
16:17
-
15:49
-
15:25
-
15:07
-
14:58
-
14:56
-
13:58
-
13:37
-
13:19
-
12:43
-
12:32
-
11:56
-
11:50
-
10:48
-
10:27
-
10:00
-
09:55
-
08:23
-
00:52
- 29 марта 2023
-
23:50
-
23:24
-
23:10
-
22:39
-
21:50
-
21:30
-
20:33
-
20:18
-
19:52
-
19:21
-
18:57
-
18:46
-
18:29
-
18:00