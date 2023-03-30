Гэтжи объяснил, чего не хватает Физиеву и Чендлеру, чтобы выступать на высочайшем уровне

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи объяснил, чего, по его мнению, не хватает Рафаэлю Физиеву и Майклу Чендлеру.

«Я, Дастин Порье, Чарльз Оливейра, Бенеил Дариуш находимся на другом, элитном уровне. Мы все можем драться все три раунда в высоком темпе и не уставать. Иногда мы можем подустать в пятом раунде, но всё равно будем принимать правильные решения. А такие ребята, как Майкл Чендлер и Рафаэль Физиев, сегодня такой бой провести не могут.

У Физиева есть определённые способности, но ему не хватает контроля эмоций. На эмоциях ты тратишь больше энергии, выбрасываешь ненужные удары не в те места. Думаю, бой со мной станет для него хорошим опытом, который поможет ему в будущем», — цитирует Гэтжи ESPN.

Джастин Гэтжи на турнире UFC 286 выиграл у Рафаэля Физиева решением большинства судей.