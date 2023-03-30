Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи объяснил, чего не хватает Физиеву и Чендлеру, чтобы выступать на высочайшем уровне

Гэтжи объяснил, чего не хватает Физиеву и Чендлеру, чтобы выступать на высочайшем уровне
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи объяснил, чего, по его мнению, не хватает Рафаэлю Физиеву и Майклу Чендлеру.

«Я, Дастин Порье, Чарльз Оливейра, Бенеил Дариуш находимся на другом, элитном уровне. Мы все можем драться все три раунда в высоком темпе и не уставать. Иногда мы можем подустать в пятом раунде, но всё равно будем принимать правильные решения. А такие ребята, как Майкл Чендлер и Рафаэль Физиев, сегодня такой бой провести не могут.

У Физиева есть определённые способности, но ему не хватает контроля эмоций. На эмоциях ты тратишь больше энергии, выбрасываешь ненужные удары не в те места. Думаю, бой со мной станет для него хорошим опытом, который поможет ему в будущем», — цитирует Гэтжи ESPN.

Джастин Гэтжи на турнире UFC 286 выиграл у Рафаэля Физиева решением большинства судей.

Материалы по теме
«Других вариантов для меня просто нет». Гэтжи назвал потенциальных соперников
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023