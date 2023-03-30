Сауль Альварес подтвердил, что планирует подраться с Биволом в сентябре
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Знаменитый мексиканский боксёр Сауль Альварес подтвердил журналистам, что в сентябре он планирует провести реванш с Дмитрием Биволом.
В своём последнем бою россиянин нанёс первое поражение в карьере бывшему чемпиону мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканцу Хильберто Рамиресу.
Ближайший бой Канело состоится на его родине, в Мексике. 6 мая Сауль встретится с британским боксёром Джоном Райдером.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2022 года, Альварес единогласным решением победил звёздного казахстанского ветерана Геннадия Головкина, нанеся ему второе поражение в карьере.
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