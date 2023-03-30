Магомед Курбанов назвал фаворита в поединке Роя Джонса и Энтони Петтиса

Российский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов высказался по поводу поединка между экс-чемпионом UFC Энтони Петтисом и легендарным боксёром Роем Джонсом-младшим.
«На каком бы уровне ни были сейчас смешанные единоборства, все всё равно лезут в бокс. Я думаю, что этот бой, скорее, можно назвать выставочным или даже хорошим дружеским спаррингом.
Мне этот бой интересен, я буду его смотреть. Думаю, что нокдаунов и нокаута мы там не увидим, но я отдаю своё предпочтение Джонсу. Он как профессиональный боксёр и чемпион мира должен победить бойца ММА. Да, у Петтиса боксёрская база, но не на том уровне, что и у Роя», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Петтис дебютирует в профессиональном боксе после долгой и успешной карьеры в ММА. У него по-прежнему есть контракт с PFL, и ожидается, что он вернётся в лигу в сезоне 2023 года, хотя официально это ещё не было объявлено.
За свою профессиональную карьеру Рой Джонс-младший провёл 75 поединков, одержав 66 побед и потерпев девять поражений. Джонс в последний раз выходил на ринг в ноябре 2020 года, когда провёл выставочный бой с Майком Тайсоном. По итогам того противостояния победитель выявлен не был — судьи зафиксировали ничью.
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