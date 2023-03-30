Сергей Ковалёв решил отказаться от боя за звание претендента на титул чемпиона мира

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский ветеран Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) принял решение отказаться от поединка с южноафриканцем Табисо Мчуну за звание претендента на титул Всемирного боксёрского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление промоутерской компании «Мейн ивентс», которая представляет интересы российского боксёра.
«Этот бой не вызвал интереса у телеканалов, поэтому он не состоится. Мы будем рассматривать другие варианты для Ковалёва», — говорится в заявлении компании.
Напомним, в феврале этого года WBC обязал Ковалёва провести поединок с Мчуну.
Ковалёву 39 лет. Боец является трёхкратным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), а также объединённым чемпионом (с 2014 по 2016 год).
Мчуну 34 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в июле 2007 года и дважды сражался за мировые титулы, проиграв судейским решением представителю Украины Александру Усику и конголезцу Илунге Макабу.
Сергей Ковалёв показал тренировку в своём домашнем зале:
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