Фрэнсис Нганну показал, как встречался с Арнольдом Шварценеггером. Фото

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий с популярным голливудским актёром и политическим деятелем Арнольдом Шварценеггером. Ранее одно фото с Нганну показывал сам Арнольд.
«Для меня было честью познакомиться с легендарным Арнольдом Шварценеггером», — подписал фотографии Нганну.
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Фрэнсису 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года. В последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года ушёл из UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе.
Китаянка Чжан подняла Фрэнсиса Нганну:
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