Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сэндхаген назвал двух бойцов, которые могут победить чемпиона UFC Махачева

Сэндхаген назвал двух бойцов, которые могут победить чемпиона UFC Махачева
Комментарии

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказал мнение, что ирано-американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш и американец Джастин Гэтжи могут одолеть россиянина Ислама Махачева, являющегося чемпионом UFC в лёгком весе.

«Думаю, Бенеил Дариуш выиграет в бою с Исламом. Я искренне считаю, что Бенеил может быть одним из немногих, кто победит Ислама в этом дивизионе. Джастин Гэтжи тоже борется за титул, и с каждым разом выглядит всё лучше и лучше. Так что да, остановлюсь на этих двух. Я действительно хочу увидеть, как Бенеил будет драться за пояс», — сказал Сэндхаген на канале Sportskeeda MMA Originals в YouTube.

Ислам Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:

Материалы по теме
Махачев — как избалованный ребёнок. Ищет славы за счёт старших
Махачев — как избалованный ребёнок. Ищет славы за счёт старших
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023