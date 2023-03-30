Сэндхаген назвал двух бойцов, которые могут победить чемпиона UFC Махачева
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Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказал мнение, что ирано-американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш и американец Джастин Гэтжи могут одолеть россиянина Ислама Махачева, являющегося чемпионом UFC в лёгком весе.
«Думаю, Бенеил Дариуш выиграет в бою с Исламом. Я искренне считаю, что Бенеил может быть одним из немногих, кто победит Ислама в этом дивизионе. Джастин Гэтжи тоже борется за титул, и с каждым разом выглядит всё лучше и лучше. Так что да, остановлюсь на этих двух. Я действительно хочу увидеть, как Бенеил будет драться за пояс», — сказал Сэндхаген на канале Sportskeeda MMA Originals в YouTube.
Ислам Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:
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