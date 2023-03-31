Дебютный поединок россиянина Рустама Хабилова в Bellator отменён

Российский боец смешанных единоборств Рустам Хабилов не сможет дебютировать в промоушене Bellator. Об этом он рассказал у себя в социальных сетях. Его дебют в лиге должен был состояться 31 марта. В этот день он должен был сразиться с американцем Джалилом Уиллисом.

«Всем Салам Алейкум, начну с того, что если всевышний не пожелает, то как бы я ни старался, этому не быть. К сожалению, в очередной раз по стечению обстоятельств мой бой пришлось отменить уже на самой финишной прямой.

И снова по причине бюрократических неполадок. Приехав в страну, я подал на рабочее разрешение, чтобы легально иметь право выступать, но, к сожалению, выйдя за все рамки нормативных ожиданий, я так его и не получил, и бой пришлось отменить.

Приношу извинения всем тем, кто ждал этого боя, болел и переживал. В ближайшее время мы обсудим с командой дальнейшие планы и буду держать вас в курсе. Спасибо всем за поддержку и понимание», — написал Хабилов.

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