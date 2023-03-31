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Дацик — Джонсон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 31 марта, в Москве пройдёт очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет поединок по правилам профессионального бокса между россиянином Вячеславом Дациком и представителем США Кевином Джонсоном.

Турнир начнётся в 19:00 мск. Основной кард стартует приблизительно в 23:00, а главный бой спортивного шоу может начаться около полуночи. Трансляция основного карда турнира, включая главный бой вечера, пройдёт на телевизионном канале «РЕН ТВ».

Напомним, для Вячеслава это будет второй поединок за шесть дней. 25 марта российский боец одержал победу в поединке по правилам кикбоксинга с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксёр, в послужном списке которого есть бои с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Дереком Чисорой.

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