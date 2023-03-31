Команда Усика признала, что украинец стал инициатором разрыва переговоров с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинца Александра Усика, высказался о срыве переговоров с британцем Тайсоном Фьюри.
«Один из самых часто задаваемых вопросов — а кто же вышел из переговорного процесса. Хочу воспользоваться моментом и сказать, что это были мы. Это сделала команда Усика, это был я и Эгис Климас. Мы приняли такое решение после того, как получили доказательства, что поединка в любом случае не будет», — сказал Красюк на канале iD Boxing в YouTube.
Напомним, ранее предполагалось, что поединок между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 29 апреля на «Уэмбли», однако стороны так и не смогли договориться.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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