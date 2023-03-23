«Цыганская королева». Жена Усика насмехается над Фьюри, а их банковский счёт – плачет

Видимо, бой Александра Усика и Тайсона Фьюри окончательно сорвался. Финансовые запросы Цыганского короля достали команду украинца, переговоры были остановлены. Самый ожидаемый боксёрский поединок 2023 года может так и остаться мечтой. И такая ситуация очень сильно разозлила сторону Усика. На Фьюри накинулась даже жена Александра – Екатерина.

Супруга боксёра громко высказалась в своих социальных сетях. Она оскорбила британца, поиздевавшись над его прозвищем: «Цыганская королева». И напоследок напомнила: «Быть жадным очень плохо. Всё лучшее впереди». А ещё Екатерина сопроводила это насмешливым коллажом, на котором Фьюри представлен в образе грузной девушки с поясом WBC.

Жена Усика насмехается над Фьюри Фото: из социальных сетей Екатерины Усик

Семья Усика открыто насмехается над Цыганским королём. Но у всего этого есть и обратная сторона. Злость Екатерины вызвана тем, что своим отношением и поведением Фьюри лишил Александра солидного гонорара. Бой за звание абсолютного чемпиона мира совершенно точно получился бы невероятно прибыльным. В том числе и по этой причине команда Усика согласилась на 30% при распределении прибыли. Даже этот процент в переводе на доллары превращался бы в солидные деньги.

Но есть здесь и ещё один подводный камень. Как рассказал авторитетный американский Дэн Рафаэль со ссылкой на неназванный источник, Усик попытался выторговать себе более выгодные условия. Стороны рассчитывали на два поединка. И в обоих случаях процент должен был сохраниться в соотношении семь к трём. Но украинец заявил, что в случае победы в первом поединке финансовые условия должны зеркально измениться. То есть 70% должны будут отойти украинцу.

В итоге Александр остался буквально у разбитого корыта. После 1 апреля стартуют переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщил глава Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса. Вот только Дюбуа с рекордом 19-1 даже близко не стоит с непобеждённым Цыганским королём. Поэтому и рассчитывать на схожие суммы в контрактах уже невозможно.

Зато у самого Фьюри в финансовом плане всё в полнейшем порядке. Теперь он совершенно спокойно может торговаться с Фрэнсисом Нганну, который вряд ли просто так тянет с ответом ведущим MMA-промоушенам планеты. Бывший чемпион UFC прекрасно понимает, что после поединка с Тайсоном они оба озолотятся на всю оставшуюся жизнь. И в этой ситуации Фьюри выглядит победителем. Вот только поклонники бокса хотели совершенно иного развития событий.