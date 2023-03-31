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Гаджиев: поединок Емельяненко и Монсона будет выглядеть очень плохо

Гаджиев: поединок Емельяненко и Монсона будет выглядеть очень плохо
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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о шансах Александра Емельяненко в поединке с Джеффом Монсоном.

«Это должен быть человек без нокаутирующего удара. Складывается ощущение, что именно с этим у Сани сейчас проблемы. Поэтому ему нужен человек, который не бьётся. Вот Свят Коваленко не нокаутировал же Сашу. Выиграл, но не нокаутировал. Именно такой соперник нужен, без нокаутирующей мощи. Ну какой Дацик? Даже если они пять раз с Сашей подерутся, Дацик его пять раз нокаутирует в первом раунде. Просто потому, что сейчас держалка не та. Сейчас у него должен быть очень долгий тренировочный цикл, восстановление. Но мы же понимаем, что сейчас ему не хочется этим заниматься.

Вот Монсон как раз к категории бьющих не относится. На первый взгляд, оптимальный вариант. Но бой этот будет выглядеть плохо. В принципе очень плохо», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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