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Ломаченко пришёл на пресс-конференцию с Хэйни в православном наряде. Фото

Ломаченко пришёл на пресс-конференцию с Хэйни в православном наряде. Фото
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Звёздный украинский боксёр Василий Ломаченко явился в православном наряде на первую пресс-конференцию с абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории, американцем Дэвином Хэйни, посвящённую их предстоящему поединку. На Ломаченко была чёрная футболка с принтом Иисуса Христа.

Напомним, поединок Ломаченко и Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе в MGM Grand Garden.

Ломаченко последний поединок провёл в октябре 2022, выиграл у Джэмейна Ортиса единогласным решением судей. В активе Василия 17 побед и два поражения на профессиональном ринге.

Хэйни последний бой провёл в октябре прошлого года, одолев австралийца Джорджа Камбососа единогласным решением судей, защитив чемпионские титулы. Всего в активе американца 29 побед в профессиональной боксёрской карьере, 15 из которых нокаутом, и ни одного поражения.

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:

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