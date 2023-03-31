Ломаченко пришёл на пресс-конференцию с Хэйни в православном наряде. Фото

Звёздный украинский боксёр Василий Ломаченко явился в православном наряде на первую пресс-конференцию с абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории, американцем Дэвином Хэйни, посвящённую их предстоящему поединку. На Ломаченко была чёрная футболка с принтом Иисуса Христа.
Напомним, поединок Ломаченко и Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе в MGM Grand Garden.
Ломаченко последний поединок провёл в октябре 2022, выиграл у Джэмейна Ортиса единогласным решением судей. В активе Василия 17 побед и два поражения на профессиональном ринге.
Хэйни последний бой провёл в октябре прошлого года, одолев австралийца Джорджа Камбососа единогласным решением судей, защитив чемпионские титулы. Всего в активе американца 29 побед в профессиональной боксёрской карьере, 15 из которых нокаутом, и ни одного поражения.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:
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