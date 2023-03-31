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«Держись подальше от Джонса». Уиттакер предостерёг Перейру от перехода в тяжёлый вес

«Держись подальше от Джонса». Уиттакер предостерёг Перейру от перехода в тяжёлый вес
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Австралийский боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер обратился с советом к чемпиону UFC в среднем весе Алексу Перейре и предостерёг его от возможного перехода в тяжёлый дивизион, где титулом обладает Джон Джонс.

«Думаю, что разговоры о возможном переходе Алекса Перейры в более тяжёлую весовую категорию оправданны, потому что он просто огромный парень. Он чудовищно огромный и гоняет много веса для среднего дивизиона. Думаю, он должен в будущем подняться в весе. Его удары — мирового уровня. Думаю, Алекс может добиться успеха и в более тяжёлых категориях, но я бы рекомендовал ему держаться подальше от Джона Джонса. Я видел борьбу Алекса. Не говорю, что с ним страшно бороться, но советую держаться подальше от Джонса», — цитирует Уиттакера BJPenn.

Следующий бой Алекс Перейра проведёт с Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 287.

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