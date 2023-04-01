Дацик: Джонсон — мастер защиты, толком не рубился

31 марта в Москве на волейбольном стадионе «Динамо» состоялся очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого стал поединок по правилам профессионального бокса между российским бойцом Вячеславом Дациком и американским боксёром Кевином Джонсоном.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Джонсона решением большинства судей.

«Удивления не было. Кевин является мастером защиты. Он навстречу толком не рубился. Это была бразильская защита. Я к этому был готов. Поэтому я его и выманивал на контратаки, хотел поймать его в размене», — сказал Дацик после боя.

Вячеслав Дацик, таким образом, провёл уже второй поединок за последние шесть дней. 25 марта российский боец выиграл техническим нокаутом у бразильца Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса по правилам кикбоксинга.