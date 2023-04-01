Дацик: Джонсон — мастер защиты, толком не рубился

31 марта в Москве на волейбольном стадионе «Динамо» состоялся очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого стал поединок по правилам профессионального бокса между российским бойцом Вячеславом Дациком и американским боксёром Кевином Джонсоном.
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Джонсона решением большинства судей.
«Удивления не было. Кевин является мастером защиты. Он навстречу толком не рубился. Это была бразильская защита. Я к этому был готов. Поэтому я его и выманивал на контратаки, хотел поймать его в размене», — сказал Дацик после боя.
Вячеслав Дацик, таким образом, провёл уже второй поединок за последние шесть дней. 25 марта российский боец выиграл техническим нокаутом у бразильца Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса по правилам кикбоксинга.
- 1 апреля 2023
-
00:50
-
00:44
-
00:38
-
00:34
-
00:14
- 31 марта 2023
-
23:56
-
23:10
-
22:47
-
22:14
-
21:34
-
20:50
-
20:38
-
19:52
-
19:40
-
19:04
-
18:39
-
18:15
-
17:41
-
17:26
-
16:50
-
16:05
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
13:57
-
13:25
-
12:57
-
12:40
-
12:35
-
12:29
-
12:24