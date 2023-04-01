Колхозные удары не помогли. Джонсон победил Дацика и попросил российское гражданство

Звание самого энергичного спортсмена российского ММА прочно удерживает Вячеслав Дацик. Всего шесть дней назад 43-летний Рыжий Тарзан выступал в Самаре на турнире Ural FC, жёстко нокаутировав Джеронимо Дос Сантоса в схватке по правилам кикбоксинга. А уже сегодня Дацик в Москве принимал участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН-ТВ», на этот раз — по правилам бокса. И соперника ему подвезли чрезвычайно опасного, ведь Кевин Джонсон весьма опытный и умелый боксёр.

При всём уважении к недавно избитому Дос Сантосу теперь скандального россиянина ожидало испытание совсем другого уровня. Джонсон в своё время дрался с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, да и сейчас держит себя в отличной форме. Конечно, в последние годы Кевин практически не побеждал, но он дрался с молодыми и голодными профессиональными боксёрами. А Дацик всё-таки вообще не боксёр, в чём сам открыто признаётся. Поэтому многие считали Тарзана аутсайдером схватки.

Дацик сразу захватил центр ринга, но, против своего обыкновения, с атаками особо не торопился. Россиянин выкидывал лишь одиночные удары, от которых Джонсон уходил очень легко — зачастую даже не поднимая рук. Но в одном из эпизодов попался: Вячеслав зажал соперника у канатов и начал выкидывать свои «бомбы», однако Кевин здорово сработал в защите. Американец не забывал и сам идти в атаку, его джебы регулярно прилетали в голову Тарзана.

Джонсон заметно превосходил своего соперника в боксёрском интеллекте и скорости, периодически не стесняясь копировать Мохаммеда Али. Вячеслав никак не успевал за его быстрыми атаками, а вот сам практически не попадал. Кстати, парни не забывали веселить публику: в одном из эпизодов Дацик, которого утомили джебы Кевина, стал специально ловить головой удары оппонента, приглашая бить его посильнее.

В заключительном, третьем раунде Джонсон снова не форсировал события. Американец старался просто дать зрителям шоу и откровенно играл с Дациком, напоминая тореадора. Кевин часто вставал у канатов и наглухо закрывался, демонстрируя полное спокойствие. Тарзан вроде бы всё время атаковал, но словил огромное количество встречных джебов. Большинством судейских голосов победу одержал Джонсон. А потом попросил российское гражданство!

«Я хотел бы обратиться к Владимиру Владимировичу. Я хочу получить гражданство и жить в России. У меня есть отличный повод. Я буду чаще видеться со своих отличным другом — Александром Поветкиным», — сказал Джонсон после боя.