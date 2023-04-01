Шон О’Мэлли: я встречусь с победителем боя Сехудо — Стерлинг, это официально
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Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли сообщил, что проведёт свой следующий поединок с победителем титульного боя между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
«Мой следующий бой будет чертовски крутым, я гарантирую. Я уже говорил с UFC, и моим следующим соперником станет победитель поединка между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом. Это официально», — приводит слова О’Мэлли BJPenn.
Поединок Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо состоится 6 мая на турнире UFC 288.
Шон О’Мэлли свой последний поединок провёл в октябре прошлого года и выиграл раздельным решением судей у Петра Яна. Всего у американца 16 побед и одно поражение в ММА.
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