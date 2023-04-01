Бёрнс считает, что Чимаев быстро вернётся в полусредний вес

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс высказался о перспективах Хамзата Чимаева в среднем весе UFC. Ранее Дана Уайт подтвердил, что шведско-чеченский боец свой следующий бой проведёт в средней весовой категории.
«Чимаев, конечно, может делать всё, что захочет. Он отличный боец. Хамзат отлично дерётся, но много болтает. Давайте посмотрим, как он выступит в среднем весе. В начале карьеры в UFC он говорил, что готов драться каждые выходные, но теперь проходят месяцы, прежде чем мы снова видим его в октагоне. Возможно, после нашего боя он изменил подход.
Думаю, у него всё получится в среднем весе, но придётся столкнуться с большими парнями: это Коста, Уиттакер, Перейра. В итоге он вернётся в полусредний вес. Думаю, через пару боёв он вернётся туда», — цитирует Бёрнса MMAJunkie.
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