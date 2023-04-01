Немков рассказал, как будет проходить его подготовка к чемпионскому бою с Ромеро

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), российский боец Вадим Немков высказался о подготовке к поединку с бывшим претендентом на титул UFC, кубинским ветераном Йоэлем Ромеро. Напомним, встреча состоится 17 июня в Чикаго (США) и возглавит турнир Bellator 297.
«Сейчас я провожу первый этап подготовки в Таиланде. Второй этап пройдёт в Старом Осколе, а заключительный – в Кабардино-Балкарии. Если ничего не изменится, планы такие. Моя виза действует до декабря 2024 года. С этим проблем нет, и со здоровьем всё в порядке, отличное самочувствие», – приводит слова Немкова издание MMA.Metaratings.ru.
Йоэлю Ромеро 45 лет. Кубинец является двукратным претендентом на титул UFC в среднем дивизионе (до 84 кг). В 2021 году перешёл в Bellator, где провёл три поединка, в двух из них одержав победы.
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