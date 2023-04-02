«Мы уже видели Головкина». Канело ответил на вызов Бенавидеса

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес ответил на вызов непобеждённого американского нокаутёра Дэвида Бенавидеса (27-0, 23 KO).
«Вы видите монстра в поединках с определёнными бойцами, но с другими бойцами всё будет иначе. Мы уже видели Головкина. Люди говорили, что он нокаутёр и монстр, но что он смог сделать? Люди говорят: «Канело не будет драться с Бенавидесом, Бенавидес – монстр. Но я – не другие бойцы», – сказал Альварес в интервью журналистам.
Напомним, 7 мая Альварес проведёт защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе против британца Джона Райдера. Мексиканец не выступал с мая 2022 года, когда уступил судейским решением россиянину Дмитрию Биволу.
Канело показал последствия операции после боя с Головкиным:
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