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«Мы уже видели Головкина». Канело ответил на вызов Бенавидеса

«Мы уже видели Головкина». Канело ответил на вызов Бенавидеса
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес ответил на вызов непобеждённого американского нокаутёра Дэвида Бенавидеса (27-0, 23 KO).

«Вы видите монстра в поединках с определёнными бойцами, но с другими бойцами всё будет иначе. Мы уже видели Головкина. Люди говорили, что он нокаутёр и монстр, но что он смог сделать? Люди говорят: «Канело не будет драться с Бенавидесом, Бенавидес – монстр. Но я – не другие бойцы», – сказал Альварес в интервью журналистам.

Напомним, 7 мая Альварес проведёт защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе против британца Джона Райдера. Мексиканец не выступал с мая 2022 года, когда уступил судейским решением россиянину Дмитрию Биволу.

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