Тони Беллью назвал предпочтительного соперника для Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор, британец Тони Беллью назвал предпочтительного соперника для звёздного супертяжеловеса и соотечественника Энтони Джошуа после его победы над американцем Джермейном Франклином.

«Прошедший бой стал хорошим психологическим испытанием для Джошуа, но мы все хотим увидеть его возвращение на вершину. Бой с Диллианом Уайтом – это личное. Это национальный поединок, и у него есть история.

Давайте начистоту, Джермейн Франклин не пытался победить после первых двух раундов. В большинстве из них он пытался выжить. Диллиан же будет пытаться победить в каждой секунде боя. И это заставит Джошуа действовать активнее», – сказал Беллью в эфире DAZN.