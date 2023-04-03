Тони Беллью назвал предпочтительного соперника для Энтони Джошуа
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор, британец Тони Беллью назвал предпочтительного соперника для звёздного супертяжеловеса и соотечественника Энтони Джошуа после его победы над американцем Джермейном Франклином.
«Прошедший бой стал хорошим психологическим испытанием для Джошуа, но мы все хотим увидеть его возвращение на вершину. Бой с Диллианом Уайтом – это личное. Это национальный поединок, и у него есть история.
Давайте начистоту, Джермейн Франклин не пытался победить после первых двух раундов. В большинстве из них он пытался выжить. Диллиан же будет пытаться победить в каждой секунде боя. И это заставит Джошуа действовать активнее», – сказал Беллью в эфире DAZN.
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