Кроуфорд отреагировал на новость о своём бое со Спенсом за звание абсолютного чемпиона
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, американец Теренс Кроуфорд разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал новость о своём поединке с соотечественником, чемпионом WBC, IBF и WBA Эрролом Спенсом-младшим. Ранее сообщалось, что стороны якобы договорились о поединке и он состоится 18 июня в Лас-Вегасе (США).
«Это первоапрельский розыгрыш», — написал Кроуфорд.
Кроуфорду 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.
Спенсу 33 года. Боец не выступал с апреля 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде кубинского ветерана Йордениса Угаса, объединив титулы WBC, WBA Super и IBF.
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