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Гаджиев отреагировал на просьбу Мокаева представлять себя бойцом из Дагестана, а не России

Гаджиев отреагировал на просьбу Мокаева представлять себя бойцом из Дагестана, а не России
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Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал желание британского бойца наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммада Мокаева представлять его как спортсмена из Дагестана, а не России. Во время выхода Мокаева на поединок с бразильцем Жафелом Фильо его представили как уроженца Буйнакска (Республика Дагестан, Россия), что не понравилось бойцу.

«Мухаммад Мокаев заявил о том, что не хочет представлять Россию, а хочет представлять Дагестан. Давайте, во-первых, разберём, существует ли такая практика? Может ли UFC на профайле Мухаммада Мокаева указывать флаг Дагестана? Наверное, теоретически может, но в любом случае главным флагом для Мухаммада Мокаева сегодня является флаг Великобритании. Поэтому, мне кажется, UFC может одним флагом ограничиться.

Почему он сделал такое заявление? Давайте будем объективны. Он уехал в очень молодом возрасте, практически ребёнком. Для него Дагестан — это что-то близкое, родное. Россию как место проживания он особо никогда не оценивал. Сразу из Буйнакска он оказался в Великобритании. Для него Россия — это абсолютно чужое государство. Поэтому давайте не будем из этого заявления делать что-то сверхъестественное. Кстати, Мухаммада Мокаева в других частях России особо не воспринимают как соотечественника, поэтому здесь все квиты», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:

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