«Пишите «Дагестан». Мокаев негативно отнёсся к тому, что его представили уроженцем России

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев (10-0) раскритиковал редакторов трансляции турнира UFC 286, состоявшегося в начале марта в Лондоне (Великобритания).

Во время выхода Мокаева на поединок против бразильского проспекта Жафела Фильо, в котором он победил досрочно, его представили как уроженца Буйнакска (Республика Дагестан, Россия), что не понравилось бойцу.

«Мне это не нравится! Пожалуйста, во время моего следующего выхода просто пишите «Дагестан», – написал боец в социальных сетях, опубликовав скриншот.

Мохаммеду Мокаеву 22 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в марте 2022 года и провёл четыре поединка, во всех одержав победы.

Ранее Мокаев бросил вызов бывшему претенденту на титул UFC Алексу Пересу.