Россиянин, побеждавший Перейру, дал совет Адесанье перед реваншем на UFC 287

Российский кикбоксёр Артём Левин высказался о предстоящем поединке между представителем Бразилии Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Их бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 287 и будет носить статус титульного. Сам Левин побеждал Перейру в 2014 году в поединке по правилам кикбоксинга.
«Адесанье нужно быть собой, просто боксировать безопасно. Если получится, то переводить и удерживать в партере. Не думаю, что Перейра чему-то научился в борьбе. Просто быть более сфокусированным, можно даже осторожности добавить, просто засушить этот поединок. Бой для него ментально тяжёлый – три раза с Алексом боксировал, три раза потерпел поражения. И все три раза эти поражения были очень-очень на тоненького. Во всех он выигрывал, но пропускал этот удар. Возможно, это просто такой камень преткновения, через который он не может переступить. Может, бой закончится, как и два предыдущих, где он выигрывает и пропускает, может, на нём какое-то проклятие Перейры. А так, Алекс точно ему по силам, нужна только полная фокусировка на поединке», — приводит слова Левина «РБ Спорт».
Алекс Перейра готовится к титульному поединку:
- 5 апреля 2023
-
12:52
-
12:38
-
12:21
-
11:47
-
11:01
-
10:40
-
10:21
-
09:39
-
09:19
-
08:35
-
01:47
-
00:59
-
00:55
-
00:35
-
00:22
-
00:10
- 4 апреля 2023
-
23:10
-
22:10
-
21:04
-
20:52
-
20:08
-
19:05
-
18:00
-
17:23
-
16:57
-
16:40
-
16:24
-
16:21
-
15:05
-
15:01
-
14:20
-
14:07
-
13:36
-
13:24
-
12:50