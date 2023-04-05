Россиянин, побеждавший Перейру, дал совет Адесанье перед реваншем на UFC 287

Российский кикбоксёр Артём Левин высказался о предстоящем поединке между представителем Бразилии Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Их бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 287 и будет носить статус титульного. Сам Левин побеждал Перейру в 2014 году в поединке по правилам кикбоксинга.

«Адесанье нужно быть собой, просто боксировать безопасно. Если получится, то переводить и удерживать в партере. Не думаю, что Перейра чему-то научился в борьбе. Просто быть более сфокусированным, можно даже осторожности добавить, просто засушить этот поединок. Бой для него ментально тяжёлый – три раза с Алексом боксировал, три раза потерпел поражения. И все три раза эти поражения были очень-очень на тоненького. Во всех он выигрывал, но пропускал этот удар. Возможно, это просто такой камень преткновения, через который он не может переступить. Может, бой закончится, как и два предыдущих, где он выигрывает и пропускает, может, на нём какое-то проклятие Перейры. А так, Алекс точно ему по силам, нужна только полная фокусировка на поединке», — приводит слова Левина «РБ Спорт».

Алекс Перейра готовится к титульному поединку: