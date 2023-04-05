Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от дебюта в UFC

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева высказалась о предстоящем дебюте в американском промоушене UFC. В ночь с 29 на 30 апреля мск ей предстоит провести поединок с представительницей Швейцарии Штефани Эггер.

«Моя главная цель и задача – согнать вес. Потому что я после операции стала весить больше. Сейчас думаю о весе. И задача – постараться как можно быстрее победить свою соперницу, потому что я уверена в себе. Любительская база у меня очень хорошая. Профессиональная, пусть и небольшая, у меня пять боёв всего лишь, но всё-таки. Я посмотрела соперницу. Реально всё в моих руках. Тренеры мне всё дают. Осталось выйти и сделать дело. Главное – не сдохнуть функционально. И всё будет нормально.

Готовлюсь я в клубе «Ратиборец» в городе Екатеринбург. Занимаемся тайским боксом, вольной борьбой. Отдельно у нас бокс, MMA. Плюс кардиотренировки отдельно. Ничего сверхъестественного, обычная стандартная система, как и у всех. Велосипед не изобретаем», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.