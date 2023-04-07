В полиции Екатеринбурга прокомментировали информацию о дебоше Александра Емельяненко

В полиции Екатеринбурга прокомментировали информацию о дебоше с участием российского бойца Александра Емельяненко.

«Вы должны понимать, что правоохранительные органы всегда работают по факту. Если есть заявление о противоправном деянии, оно регистрируется и проводится проверка. Вне зависимости от того, кем является человек, на которого написали заявление, закон равен для всех. В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово заявлений от граждан или организаций не поступало.

Сотрудники полиции, выезжавшие к автобусу, возле которого толпились люди, чтобы сфотографироваться с одним из пассажиров, по прибытии тоже не выявили каких-либо противоправных деяний. При них не совершалось ничего, что можно было бы квалифицировать как нарушение административного или уголовного кодекса. Оснований для проверки в данном случае нет. Если у граждан есть информация, которая может представлять интерес для правоохранительных органов, — пожалуйста, обращайтесь, это конституционное право каждого гражданина», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.