В полиции Екатеринбурга прокомментировали информацию о дебоше Александра Емельяненко

В полиции Екатеринбурга прокомментировали информацию о дебоше с участием российского бойца Александра Емельяненко.
«Вы должны понимать, что правоохранительные органы всегда работают по факту. Если есть заявление о противоправном деянии, оно регистрируется и проводится проверка. Вне зависимости от того, кем является человек, на которого написали заявление, закон равен для всех. В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово заявлений от граждан или организаций не поступало.
Сотрудники полиции, выезжавшие к автобусу, возле которого толпились люди, чтобы сфотографироваться с одним из пассажиров, по прибытии тоже не выявили каких-либо противоправных деяний. При них не совершалось ничего, что можно было бы квалифицировать как нарушение административного или уголовного кодекса. Оснований для проверки в данном случае нет. Если у граждан есть информация, которая может представлять интерес для правоохранительных органов, — пожалуйста, обращайтесь, это конституционное право каждого гражданина», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.
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