Ирина Алексеева: Мохнаткина должна «дать джазу» сегодня ночью

Боец UFC Ирина Алексеева поддержала Марину Мохнаткину из команды «Архангел Михаил» в дебютном поединке нового сезона PFL:
«Мы все будем болеть за Марину: она выступает в лиге PFL, в которую не каждому дано попасть. Лично я Марину не знаю, но она из России, и мы должны поддерживать наших ребят.
Я знаю, что она готова, — это самое главное. Она проходила сборы у Расула Магомедалиева в Дагестане. В подготовке Марины нет сомнений, вес она сделала. Сейчас нужно восстановиться и «дать джазу» своей сопернице сегодня ночью», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, Марина Мохнаткина (8-3) в следующем поединке сразится с представительницей Японии Йоко Хигаши (8-2). Спортсменки поспорят за главный приз Гран-при промоушена PFL. Их поединок состоится в ночь на 8 апреля мск в Лас-Вегасе на турнире PFL 2.
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