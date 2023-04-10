Жорж Сен-Пьер: бой с Хабибом? Почему бы и нет

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы канадец Жорж Сен-Пьер высказался о возможном поединке с российским экс-чемпионом UFC лёгкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.

«Вы знаете, если это будет организовано хорошо и пойдёт на хорошее дело, на благотворительность, то почему бы и нет? Может быть, я бы снова участвовал в соревнованиях, но не для того, чтобы доказать что-то, не для того, чтобы пытаться стать самым сильным человеком на земле. В этом я больше не заинтересован. Но грэпплинг можно попробовать. Я никогда не говорю «никогда», — приводит слова Сен-Пьера Essentially Sports.

Сен-Пьер провёл первый поединок в смешанных единоборствах в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил представителя Великобритании Майкла Биспинга. Всего в активе Сен-Пьера 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.