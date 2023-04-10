Бен Аскрен подверг критике размеры бонусных выплат в UFC

Бывший чемпион Bellator и ONE Championship, американец Бен Аскрен, в прошлом выступавший в UFC, раскритиковал размеры бонусных выплат в организации.

Аскрен прокомментировал новость о том, что средневесы Келвин Гастелум и Крис Кёртис получили по $ 50 тыс. за лучший бой вечера на турнире UFC 287, прошедшем на минувших выходных в Майами (США).

«Инфляция была высокой, а бонусы в $ 50 тысяч существуют уже слишком долго. Я считаю, что пора поднимать их до $ 100 тысяч», – написал Аскрен в социальных сетях.

Напомним, в главном бою турнира UFC 287 бывший чемпион в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья взял реванш у бразильца Алекса Перейры, нокаутировав его во втором раунде и вернув себе титул.