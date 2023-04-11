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«Его стоимость стала ниже». Промоутер — о перспективах Головкина

«Его стоимость стала ниже». Промоутер — о перспективах Головкина
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Британский промоутер Эдди Хирн, ответственный за организацию последних боёв звёздного казахстанского ветерана Геннадия Головкина, высказался по поводу перспектив боксёра.

«Считаю, что Головкин по-прежнему остаётся именитым бойцом, известным бойцом. Но проблема в том, что в последнее время он привык зарабатывать огромные деньги. В связи с этим вопрос только лишь в одном. Понимает ли он, что по состоянию на сегодня его рыночная стоимость намного ниже, чем была раньше? Готов ли он принять это?» — приводит слова Хирна vRINGe.com.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Головкин уступил единогласным судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу.

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