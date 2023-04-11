Бен Аскрен: сейчас главный соперник для Адесаньи — Хамзат Чимаев

Бывший боец UFC Бен Аскрен выразил мнение, что главным конкурентом действующего чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесаньи станет Хамзат Чимаев.
«Сейчас главный соперник для Исраэля — это Хамзат Чимаев. Он сейчас занимает третье место в полусреднем весе и следующий бой проведёт в среднем дивизионе. Что касается шансов Хамзата, то Адесанью тяжело повалить. Когда у Иззи был бой с Брансоном, тот даже не приблизился к тейкдауну. Я думал, он сможет хоть раз повалить Адесанью, но нет», — сказал Аскрен в видео на YouTube-канале Даниэля Кормье.
Исраэль Адесанья выиграл у Алекса Перейры на турнире UFC 287 и вернул пояс чемпиона в среднем весе.
Хамзат Чимаев последний бой провёл в сентябре прошлого года с Кевином Холландом и выиграл удушающим приёмом.
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