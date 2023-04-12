Шлеменко объяснил, почему вступил в конфликт с Сульяновым из-за Александра Емельяненко

Российский боец Александр Шлеменко объяснил, почему вступил в конфликт с Анатолием Сульяновым из-за боя Александра Емельяненко. Боец заявлял, что Емельяненко нельзя выпускать на поединок с Вячеславом Дациком. В ответ Сульянов обвинил Шлеменко в лицемерии.

«Он меня обвинил в лицемерии. Здесь нужно разобраться, где настоящее лицемерие. Я про себя так и не услышал. Но я считаю, что, если мы берём Анатолия, он нас всех пафосно и красиво пытался обвинить. Что те, кто говорит, что нельзя выпускать Александра Емельяненко против Вячеслава Дацика – неправы. Он сказал, что мы ничего не знаем, ни в чём не разбираемся. А вот они отправили его в реабилитационный центр, где прокапали, поставили на ноги и как бычка на убой на потеху запустили. Где он ожидаемо и проиграл нокаутом. И где здесь лицемерие? У кого оно есть?

Совет Анатолию – не надо такими словами раскидываться. Видимо, у него есть что-то личное ко мне. Потому что я отказывался от участия в его пресс-конференциях. Не знаю, часто ли люди отказывались от его денег, от его предложений. Это популярность, это финансы. Многие за этим гонятся. Но я не такой человек», — сказал Шлеменко в интервью на канале Александра Лютикова.