Поветкин рассказал, за кого бы он болел в поединке Усик — Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин высказался по поводу потенциального поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Кто победил бы в бою между Усиком и Фьюри? Блин, не знаю, честно, не знаю. Тайсон какой-то нестандартный, кривой, но духовитый, сильный, идёт вперёд, удары эти размашистые… Не знаю. Но я бы однозначно болел за Усика. Даже сейчас. Потому что он славянин», – сказал Поветкин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

42-летний Поветкин — бывший временный чемпион мира по версии WBC, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011–2013), чемпион по версиям WBC Diamond, WBC Silver (2014–2016), WBO International (2017–2018) и WBA Inter-Continental (2017–2018) в тяжёлом весе. В июне 2021 года Александр объявил о завершении карьеры. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.