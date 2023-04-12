Поветкин: с Усиком произошло что-то, чего мы не знаем

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Александр Поветкин рассказал о своём отношении к украинскому непобеждённому боксёру Александру Усику.

«С Сашей Усиком что-то произошло, чего мы не знаем. У меня к нему нет негатива. Я прекрасно понимаю, что он живёт в этой стране. Мы же не знаем, что там происходит, как происходит. Он так решил, пусть так будет. Я это не проглочу, конечно, оскорбления в свою сторону. Когда мы увидимся, обязательно спрошу. Я не позволял себе никого оскорблять», — приводит слова Поветкина «Спорт-экспресс».

Ранее Александр Поветкин рассказал, что болел бы за Александра Усика в возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе с Тайсоном Фьюри. Бой в итоге сорвался, и Усик встретится с Даниэлем Дюбуа.