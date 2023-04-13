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Кравцов: западные страны делают всё вопреки. Не будь в IBA Кремлёва, ничего бы не было

Кравцов: западные страны делают всё вопреки. Не будь в IBA Кремлёва, ничего бы не было
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Эдуард Кравцов, глава тренерского совета Федерации бокса России, высказал мнение, что страны Запада выступают против кандидатуры президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва. Ранее стало известно, что США и Великобритания намерены возглавить группу стран, выходящих из IBA, чтобы создать новый международный орган управления боксом.

«Западные страны делают всё вопреки нам, чисто политический продукт. Опять-таки направленный против IBA, а если ещё точнее — против президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва. Не будь Кремлёв россиянином, такой войны бы не было. Это чистейшая политика.

В профессиональном боксе тоже есть несколько ассоциаций, которые работают параллельно. Единственное, в любительском боксе важна прерогатива признания МОК. Сейчас взять любого боксёра-любителя, причём даже не из нашей страны — он воспитан на олимпийской мотивации. Но когда иностранцы побеждают на ОИ, они в лучшем случае получают 20–30 тысяч долларов. А сейчас за победу на чемпионате мира IBA спортсмен получает 200 тысяч долларов, 100 тысяч и 50 тысяч — серебряные и бронзовые призёры соответственно. Естественно, что приоритет будет сдвигаться в пользу чемпионатов мира, если придётся делать выбор», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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