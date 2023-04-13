Кравцов: западные страны делают всё вопреки. Не будь в IBA Кремлёва, ничего бы не было

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета Федерации бокса России, высказал мнение, что страны Запада выступают против кандидатуры президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва. Ранее стало известно, что США и Великобритания намерены возглавить группу стран, выходящих из IBA, чтобы создать новый международный орган управления боксом.
«Западные страны делают всё вопреки нам, чисто политический продукт. Опять-таки направленный против IBA, а если ещё точнее — против президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва. Не будь Кремлёв россиянином, такой войны бы не было. Это чистейшая политика.
В профессиональном боксе тоже есть несколько ассоциаций, которые работают параллельно. Единственное, в любительском боксе важна прерогатива признания МОК. Сейчас взять любого боксёра-любителя, причём даже не из нашей страны — он воспитан на олимпийской мотивации. Но когда иностранцы побеждают на ОИ, они в лучшем случае получают 20–30 тысяч долларов. А сейчас за победу на чемпионате мира IBA спортсмен получает 200 тысяч долларов, 100 тысяч и 50 тысяч — серебряные и бронзовые призёры соответственно. Естественно, что приоритет будет сдвигаться в пользу чемпионатов мира, если придётся делать выбор», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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