Джулианна Пенья: Аманде Нуньес сказали, что лишат титула, если она не примет бой со мной

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья высказалась о предстоящем поединке с действующей обладательницей титула Амандой Нуньес.
«У нас 1-1. Это самый громкий поединок в истории женских единоборств. Трилогия, история Рокки. В UFC прекрасно это понимают и знают, как вести бизнес. Руководство промоушена прямо мне сказало, что Аманда не хочет драться со мной. Я отказалась от боя с Ирене Альданой и сказала, что буду драться только с Нуньес. В итоге в UFC сказали ей, что лишат титула, если она не будет драться со мной. Так что у неё не было выбора. Это единственный бой, который сейчас имеет смысл», — сказала Пенья в шоу The MMA Hour.
Бой Аманды Нуньес с Джулианной Пеньей возглавит турнир UFC 289, который пройдёт в Ванкувере в июне.
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