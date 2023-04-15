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Рафаэль дос Аньос призвал дать Дариушу титульный бой с Махачевым

Рафаэль дос Аньос призвал дать Дариушу титульный бой с Махачевым
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Рафаэль дос Аньос выразил мнение, что Бенеил Дариуш должен получить титульный бой с Исламом Махачевым.

Ранее стало известно, что соперник Дариуша на UFC 288 Чарльз Оливейра был вынужден сняться с поединка из-за травмы. В промоушене пока не приняли решение о замене или переносе поединка.

«Из-за отмены боя с Оливейрой Бенеил должен выйти на титульный поединок с Исламом Махачевым», — написал дос Аньос на своей странице в социальных сетях.

Ожидалось, что победитель боя между Оливейрой и Дариушем станет следующим соперником Махачева.

Российский боец является действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. В последнем поединке в феврале Ислам Махачев выиграл единогласным решением судей у Алекса Волкановски и защитил титул.

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