Виталий Минаков оценил перспективы Джона Джонса в тяжёлом весе UFC

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг), российский боец смешанного стиля Виталий Минаков высказался о дебюте звёздного американца Джона Джонса в «королевском» дивизионе.
Напомним, 5 марта на турнире UFC 285, состоявшемся в Лас-Вегасе (США), Джонс победил удушающим приёмом в первом раунде француза Сириля Гана и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях.
«Джонс на высоте. Мне кажется, что в тяжёлой весовой категории ему будет даже проще, чем в полутяжёлой, потому что его антропометрия больше подходит для тяжеловеса. Он выше меня, хотя я крупный тяж. У него длинные рычаги, его ударная техника и тактическая подготовка очень подходят для тяжеловеса. Плюс тяжеловесы не столь взрывные, скоростные и динамичные. В тяжёлом весе и не так много парней, которые могли бы для Джона Джонса создать серьёзные проблемы. Поэтому я думаю, что у него очень хорошие перспективы», – приводит слова Минакова MMA.Metaratings.ru.
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