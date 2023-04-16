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Папин, Кокляев и другие представители российских единоборств попали под санкции Украины

Папин, Кокляев и другие представители российских единоборств попали под санкции Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении персональных специальных экономических или других ограничительных санкций в числе прочих в отношении 82 деятелей российского спорта.

В их число вошли восемь представителей бокса ММА и UFC: Михаил Кокляев, Алексей Мазур, Алексей Папин, Артём Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новосёлов, Аслан Лаппинагов, Вартерес Самургашев.

Им запрещено вести предпринимательскую деятельность на Украине, приобретать недвижимость и въезжать в страну.

Напомним, ранее сообщалось, что популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает Михаила Кокляева первым в списке ближайших соперников. По словам Емельяненко, Кокляев вызвался взять реванш.

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