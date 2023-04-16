Украинский боксёр Редкач — об Усике: оставайся боксёром, зачем ты лезешь в политику?
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Известный украинский боксёр Иван Редкач высказался о чемпионе WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александре Усике (20-0, 13 КО).
«Что я думаю о возможном бое Усика и Уайлдера? Я не говорю об Усике. Он мне не нравится. Я буду поддерживать Уайлдера.
Он говорит сумасшедшие вещи о политике. Если ты боксёр, то оставайся боксёром. Зачем ты лезешь в политику? У него ноль опыта в политике», — заявил Иван Редкач в эфире YouTube-канала ESNEWS.
Напомним, Деонтею Уайлдеру 37 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2022 года, американец нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, закрыв второе поражение от Тайсона Фьюри.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий
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