Промоутер Головкина назвал виновника в срыве боя Усика и Фьюри

Том Леффлёр, промоутер звёздного казахстанского средневеса Геннадия Головкина, высказался о срыве переговоров между командами лидеров супертяжёлого веса, украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.
Напомним, поединок бойцов был запланирован на 29 апреля, однако стороны не договорились о финансовых условиях.
«Команда Усика сделала всё, что могла. Распределение гонорара известно, Тайсон потребовал 70%, и люди Усика согласились, после чего начались переговоры о реванше. Когда вы устраиваете поединок двух чемпионов, реванш является стандартом. Усик пошёл на всё, поэтому я возложил бы ответственность на команду Тайсона. В любом случае это великолепный поединок независимо от того, состоится ли он в Британии или на Ближнем Востоке», – сказал Леффлёр в интервью YouTube-каналу EsNews.
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