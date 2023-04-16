Уиттакер объяснил, что позволило Адесанье победить Перейру в реванше

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал победу новозеландца Исраэля Адесаньи в титульном реванше с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся 9 апреля в Майами (США).
«Давление на Перейру в самом начале было отличным решением, благодаря этому Адесанья был намного успешнее в начале первого поединка. Он всегда думает о том, какой элемент нужно привнести для того, чтобы изменить результат. Я считал, что это будет борьба, но он не стал этого делать. Он сделал ставку на прессинг, чтобы не доводить поединок до поздних раундов.
Когда Адесанья выбросил хук в ответ на хук Перейры… Его команда изучила это. Это было художественное движение… Снимаю шляпу», – сказал Уиттакер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
- 16 апреля 2023
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