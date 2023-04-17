Майк Тайсон высказался о третьем бое с Холифилдом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный американец Майк Тайсон высказался о потенциальном третьем поединке с соотечественником Эвандером Холифилдом.
«Я просто провожу время. Я провёл выставочный поединок с Роем Джонсом. Выставочный бой с Холифилдом? Я хотел бы сделать это, люди из Саудовской Аравии хотят, чтобы я сделал это. Не знаю… Меня можно было бы уговорить. Мне нужно поговорить с некоторыми людьми. Когда я вижу людей, готовых заплатить за конечный продукт, моя голова начинает лучше работать», – приводит слова Тайсона TMZ.
Напомним, первый бой Тайсона и Холифилда состоялся в ноябре 1996 года и завершился победой Холифилда техническим нокаутом в 11-м раунде. Реванш состоялся в июне 1997-го, и на этот раз Тайсон проиграл дисквалификацией.
Хасбик боксирует с Майком Тайсоном
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