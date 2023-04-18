«Ничего не знаю, моя хата с краю». Алексеева — о казахстанском флаге на сайте UFC

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева, которой 30 апреля предстоит дебют в промоушене UFC, прокомментировала информацию о том, что она может выступить на турнире под казахстанским флагом.

«Я ничего не знаю, моя хата с краю. Наверное, ошибка. Если честно, то я не знаю, почему на сайте UFC мне поставили казахстанский флаг. Откровенно говоря, мне всё равно, какой там будет флаг, самое главное, что я в UFC. Всё равно все знают, кто я и откуда», — приводит слова Ирины Алексеевой MMA.Metaratings.

Ирине Алексеевой 32 года. Россиянка дебютировала в MMA в марте 2019 года и провела за карьеру пять боёв, в одном из них потерпев поражение. В своём последнем бою на турнире Bellator 269 Алексеева победила единогласным судейским решением француженку Стефани Лило Пейдж.

В главном бою турнира UFC Fight Night 223 российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Арман Царукян сразится с бразильцем Ренато Мойкано.