«Тренер, я волнуюсь за него». Мендес рассказал о разговоре с Хабибом перед боем Махачева

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, рассказал о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым перед выступлением своего подопечного на турнире UFC 284, который состоялся в феврале в Австралии.
Напомним, Махачев победил единогласным решением первого номера рейтинга pound-for-pound австралийца Алекса Волкановски.
«Хабиб позвонил мне и сказал: «Тренер, я очень переживаю из-за этого боя, Волкановски крайне опасен. Я волнуюсь за Ислама. И я ответил: «А я не переживаю, потому что мы победим в этом бою. Не знаю, насколько тяжело это будет сделать, но мы выиграем. Я знаю, что ты переживаешь, Хабиб, но не волнуйся». Итак, о самом бое: как и сказал Хабиб Нурмагомедов, поединок получится крайне напряжённым», – сказал Мендес в подкасте Jibber with Jaber.
Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке:
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