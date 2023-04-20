Александр Шлеменко заявил, что хочет провести бой с главой Hardcore FC Сульяновым

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о желании провести поединок с главой промоушена Hardcore FC Анатолием Сульяновым.

«Если вдруг ему это будет интересно, можно вспомнить молодость. Было бы прикольно! А по гонорару мы можем договориться. Не я к нему претензии предъявлял — он имел что-то против нашей лиги Shlemenko Fighting Championship (SFC). Главы промоушенов друг против друга — нормальная тема. Думаю, Сульянов согласится. По ММА, кикбоксингу, боксу — точно нет, не его профиль. А «армейка» — он же выступал, приезжал на турнир по армейскому рукопашному бою памяти Николая Чепика от Москвы. Там не любой желающий может заявиться», — сказал Шлеменко журналистам.

Напомним, свой следующий поединок Александр Шлеменко проведёт с Ясубеем Эномото по правилам кикбоксинга.