Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото единогласным решением судей

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21 апреля в Москве проходит турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным событием которого стал поединок между российским бойцом Александром Шлеменко и представителем Швейцарии Ясубеем Эномото.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Александра Шлеменко единогласным решением судей.

Для Шлеменко и Эномото этот бой стал реваншем. В 2014 году бойцы встречались в рамках турнира Fight Nights в поединке по правилам ММА. Победа единогласным решением судей тогда осталась за Шлеменко.

Александр Шлеменко провёл 78 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 61 победу и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился ничьей, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

В активе Эномото 22 победы и 14 поражений в ММА.